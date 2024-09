Rapallo: sì all’asilo nelle serre, ma resta il rebus viabilità e park

Con i voti della sola maggioranza, il Consiglio comunale di Rapallo ha approvato l’ “Attestazione dell’interesse pubblico ed accoglimento delle necessarie deroghe al vigente Puc per l’intervento pubblico di riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio adibito a serre comunali in asilo nido”. L’asilo finanziato con fondi Pnrr è già stato approvato dalla conferenza dei servizi e la variazione al Piano urbanistico comunale rappresenta l’ultimo tassello burocratico; l’asilo dovrà essere completato nel 2026. Prima cittadina e architetto Maddalena Canepa hanno illustrato il progetto. Questo tuttavia è privo di un piano che spieghi come verrà migliorata la pessima, pericolosa e critica viabilità della zona che dovrà garantire sicurezza al personale e ai genitori dei 60 bambini previsti. Questo punto è stato illustrato non solo dai consiglieri di minoranza presenti (Annichiarico, Angiolani, Carannante) ma anche il consigliere di maggioranza Parodi. A tranquillizzare circa il progetto viabilità è intervenuto, senza leggere termini prefabbricati, con competenza e ottimo eloquio, l’assessore Filippo Lasinio. Ricordiamo che non sono state ancora assegnate le deleghe a Urbanistica, Cultura, Demanio, Arredo urbano.

Critiche dei consiglieri di opposizione alla delibera di giunta che in un unico pacchetto inserisce le spese di apparecchiature di ufficio e una manifestazione da 70.000 e più euro.

» leggi tutto su www.levantenews.it