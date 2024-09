Recco: incidente in galleria della A-12, grave un 15enne

Ieri in tarda serata incidente lungo la A-12 in prossimità di Recco, nella galleria Castelletto. Un ragazzo 15enne che viaggiava su una moto ha subito diversi traumi. Sono intervenuti il medico del 118 ed i Volontari del Soccorso di Ruta che lo hanno trasportato in codice rosso al pronto soccorso del San Martino. Presente anche la polizia stradale di Sampierdarena e maestranze di Autostrade per bonificare la carreggiata e poterla così riaprire al traffico interrotto il tempo necessario anche per prestare soccorso ed effettuare i rilievi.

