Regionali, Orlando candidato è un punto fermo ma è cortocircuito Italia Viva e Azione

Genova. Che la questione sia ancora bollente lo dimostra il post di metà pomeriggio di Ferruccio Sansa: “No a Italia Viva. No a fare entrare candidati camuffati in altre liste. Perché altrove, perfino a Genova, Italia Viva sostiene la destra”.

Il consigliere regionale, candidato contro Toti dai giallorossi nel 2020, ribadisce il supporto ad Andrea Orlando come candidato presidente della Regione ma sottolinea un concetto condiviso anche dai “fratelli” di Alleanza Verdi Sinistra, partito a cui Sansa si è più volte accostato ma senza mai entrarvi ufficialmente: “I cittadini non vogliono ammucchiate elettorali – attacca Sansa – ce lo chiedono in tutti i modi, ho ricevuto centinaia, migliaia di messaggi, in tal senso, basta tatticismi, basta strategie, non avere paura”.

