Regionali, Rixi si tira fuori: “La Liguria ha bisogno di me a Roma. Ma candidato possibile entro questa settimana”

Liguria. “Abbiamo tanto tempo davanti? No, le scelte normalmente si prendono in cinque minuti. Per me si può scegliere tranquillamente questa settimana“. Il viceministro Edoardo Rixi suona la sveglia al centrodestra all’indomani della consacrazione di Andrea Orlando nel campo avversario, non priva di ostacoli ancora da superare.

La scorsa settimana sembrava quasi fatta per Ilaria Cavo, invece nelle ultime ore era stato proprio il segretario della Lega a frenare, parlando a Pieve di Teco con Claudio Scajola: “Serve condivisione da parte del territorio”. E così adesso è tornato tutto “in alto mare“, come spiega oggi una fonte di alto profilo nella coalizione, in attesa dei nuovi sondaggi commissionati dalle segreterie nazionali che potranno forse sbrogliare la matassa.

