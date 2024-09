ReLife, via libera alla fusione per incorporazione della F.lli Longo Industriale

Reggio-Modena. Dal 1° settembre 2024 diventa operativo il progetto di fusione per incorporazione in ReLife Recycling della Fratelli Longo Industriale S.r.l., uno dei principali operatori in Emilia-Romagna nella gestione dei rifiuti.

L’operazione, che arriva a distanza di un anno dall’annuncio dell’acquisizione della società, si inserisce in un più ampio progetto di ampliamento e consolidamento della presenza del Gruppo e dei propri servizi su tutto il territorio nazionale che ha portato ReLife ad aumentare la propria capacità di gestione e trasformazione dei rifiuti fino ad essere il primo operatore privato italiano nell’ambito dell’economia circolare, con oltre 1 milione di tonnellate di rifiuti gestiti e un progetto concreto di economia circolare certificata.

» leggi tutto su www.genova24.it