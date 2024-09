“Rotta verso il benessere per l’anziano fragile”, Nave Italia e il suo progetto salpano in direzione Savona

Prosegue la navigazione di Nave Italia tra La Spezia e Savona sulla rotta della solidarietà: dal 3 al 7 settembre a bordo un gruppo di anziani con il progetto “Rotta verso il benessere per l’anziano fragile”, promosso dall’Università degli Studi di Bergamo.

Prosegue nelle acque liguri il viaggio del brigantino di Fondazione Tender to Nave Italia su cui, in compagnia dell’equipaggio della Marina Militare e dello staff scientifico della Fondazione, saliranno quest’anno 21 tra associazioni ed enti no profit del terzo settore provenienti da tutta Italia e una dal Sudafrica, per sperimentare i benefici del metodo Nave Italia, toccando in circa 6 mesi, 9 porti italiani e 1 estero.

