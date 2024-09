Salone Nautico 2024, sarà il più grande di sempre: 220mila metri quadrati e ingresso dal Palasport

Genova. Sarà il Salone Nautico “più grande di sempre” quello in programma dal 19 al 24 settembre nell’area del Waterfront di Levante, ormai ex Fiera di Genova, presentato oggi da Confindustria Nautica a Palazzo della Meridiana. L’edizione numero 64 potrà contare su 220mila metri quadrati di spazio espositivo, 5mila in più dell’anno scorso, di cui l’85% all’aperto. Con una novità scenografica importante: i visitatori faranno il loro ingresso attraverso il Palasport, appena ristrutturato nella sua parte centrale.

All’inaugurazione è attesa la terna governativa composta dai ministri Matteo Salvini (Infrastrutture), Adolfo Urso (Imprese e Made in Italy) e Nello Musumeci (Mare). Il ministro Urso in realtà sarà a Genova già il 18 settembre per fare il punto sui lavori della Torre Piloti. Lo staff fa sapere che non sarà una vera e propria inaugurazione, ma sarà comunque un passaggio importante in vista dell’entrata in funzione della struttura che sorge davanti al padiglione Jean Nouvel.

» leggi tutto su www.genova24.it