Sampierdarena, il grido di dolore di un residente: “Questo territorio è perso”. Giovedì il tavolo sulla sicurezza

Genova. “Ho ricevuto uno schiaffo da una persona che ho redarguito perché, ubriaco, urinava contro un bidone in via Buranello, sotto casa mia. A mia moglie è stato aperto due volte lo zainetto da minori, sempre in via Buranello, in ore pomeridiane”.

Massimiliano da 12 anni vive a Sampierdarena, ed è uno dei tantissimi residenti e commercianti del quartiere sempre più esasperati per i numerosi episodi di violenza e degrado di cui è testimone ogni giorno. Una situazione che nei mesi estivi pare essere degenerata – in modo del tutto similare a quanto accaduto in centro storico – e che ha spinto il presidente del Municipio Centro Ovest, Michele Colnaghi, a chiedere un apposito tavolo sulla sicurezza, convocato per giovedì al centro civico Buranello, cui parteciperanno gli assessori comunali alla sicurezza e al commercio, Sergio Gambino e Paola Bordilli, le associazioni di categoria del commercio, i civ e i rappresentanti delle forze dell’ordine.

