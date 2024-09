Il Comune di Santa Margherita Ligure ha indetto un concorso pubblico per esami per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di n. 3 Istruttori Amministrativo Contabili – Area degli “Istruttori” (Ex Categoria C).

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate on line unicamente sul Portale unico del reclutamento (https://www.inpa.gov.it) entro le ore 12.00 del giorno 19 settembre 2024.

