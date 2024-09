‘Santa’: settembre inizia col buonumore, Manera strappa applausi al “Bindi”

Da Franco Borlenghi

A Santa Margherita, il mese di settembre è iniziato in allegria. Il palco dell’Anfiteatro Bindi, ha infatti ospitato il terzo appuntamento della rassegna “Stand Up Comedy”, in origine previsto per il 18 agosto e poi rimandato per il maltempo. Dopo Gabriele Cirilli e Giovanni Vernia, è toccato, questa volta a Leonardo Manera, una delle “colonne storiche” di Zelig, sempre presente fin dalle prime edizioni. A Santa, davanti ad un numeroso pubblico, Manera si è esibito in un divertentissimo spettacolo, durante il quale ha proposto alcuni suoi personaggi ed allegri monologhi.

Le serate settembrini, continuano questa sera con “Note e Parole”, Concerto della Filarmonica Cristoforo Colombo che accompagnerà la voce di giovani cantanti, allievi della Maestra Cristina Baroni. In programma, musiche e canzoni dal mondo del cinema.

