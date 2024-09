Quanta sfortuna per Fallou Sarr. Il portiere dello Spezia, tra i migliori della squadra di D’Angelo in questo inizio stagione, ha subito un brutto infortunio nel finale della partita contro il Cesena, terminata con in porta Edoardo Soleri. Il bollettino medico è arrivato dopo nemmeno due ore dalla fine del match e non lascia scampo: frattura diafisaria dell’omero sinistro e il povero Sarr che dovrà sottoporsi ad intervento chirurgico nella mattinata di martedì, all’ospedale San Raffaele di Milano. I tempi di recupero si avvicinano ai tre mesi, con Sarr, che probabilmente tornerà a disposizione di D’Angelo ad inizio 2025. E la porta, ora, passerà nelle mani di Stefano Gori.

L’articolo Sarr, il bollettino non sorride: rottura dell’omero per il portiere, circa tre mesi di stop proviene da Città della Spezia.

