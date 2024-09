Savona. Questa mattina (lunedì 2 settembre) in largo De Meo a Savona si è verificato uno sversamento di liquido. A causare il tutto un mezzo che stava percorrendo il primo svincolo (per chi proviene da Albissola Marina) che porta poi alla salita che conduce a via Valloria.

Tempestivo l’intervento della polizia locale che sta regolando il traffico in quanto il tratto in questione è stato chiuso al traffico.

