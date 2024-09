Sempre più comfort per i quattro zampe di San Venerio grazie alle nuove pompe di calore

Con un’estate che ormai alle ultime battute, l’Impronta fa il punto sul lavoro svolto anche quest’anno per mitigare ulteriormente la calura e cercare di far stare più al fresco possibile cani e gatti ospiti del Canile municipale di San Venerio. Andiamo quindi a vedere le novità che si sono affiancate alle realizzazioni degli scorsi anni – come nebulizzatori, condizionatori, ventilatori, mastre rinfrescanti in ogni box – e che si sono fatte trovare pronta all’appuntamento con le alte temperature. Ebbene, l’intervento recente più importante e costoso è stata l’installazione di due pompe di calore dual split, grazie alle quali con un’ unica pompa di calore è possibile avere due uscite per climatizzare due ambienti. Queste pompe di calore sono state messe una nelle due zone notte del gattile, un’altra nel caseggiato principale che copre la stanza sanitaria dei gatti e la stanza delle coperte dove è sempre ospitato un cane anzianotto. “Questo grosso investimento per noi è veramente qualcosa di importante perchè in questo modo abbiamo risolto in un colpo solo anche il riscaldamento invernale: niente più pericolose stufette elettriche ma una temperatura costante e controllata durante tutte le lunghe notti invernali”, osservano dall’Impronta, che gestisce la struttura da ormai oltre sei anni.

Un’altra azione riguarda le sette piscine per gli sgambi, recipienti per detriti da edilizia da 275 litri in cui gli ospiti a quattro zampe amano sguazzare. Piscine che c’erano già, sì, ma che sono andate incontro a una significativa miglioria. La novità è che fino all’estate 2023 la piscina veniva alleggerita con un secchio fino a renderla abbastanza leggera da poterla svuotare, mentre per l’estate 2024 si è provveduto a inserire rubinetti che consentono un agile svuotamento.

Infine, non manca un sentito ringrazimento. “Se gli ospiti del canile hanno passato un’estate senza soffrire eccessivamente il caldo è come sempre merito vostro – sottolineano dall’Impronta -. Infatti tutti questi progetti sono stati realizzati grazie alle vostre donazioni, alla vostra scelta di donarci il 5×1000 della vostra dichiarazione dei redditi, ai soldi incassati con la vendita dei nostri calendari, alle offerte ricevute ai nostri banchetti. Grazie da parte di tutti noi volontari e dai cani e gatti del Canile Municipale della Spezia”.

Come aiutare il canile? Così:

1) Con il 5X1000 della dichiarazione dei redditi specificando il codice fiscale 91089910110

2) Facendo una donazione tramite Paypal

3) Facendo una donazione tramite bonifico intestato a:

L’Impronta Volontari Indipendenti Canile

BANCA CREDIT AGRICOLE

IBAN: IT46S0623049832000043544077

4) Regalando biscotti e masticativi dalla lista regali Amazon

