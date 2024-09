Sestri: “Centro disturbi alimentari, il Comune intervenga”

Dal Gruppo consiliare Progresso per Sestri- Un passo avanti

Siamo preoccupati da quanto appreso dal comunicato stampa della Fondazione Fiocchetto Lilla che, ancora una volta, denuncia “il grave deterioramento dei servizi offerti dall’Asl4” per la cura dei disturbi del comportamento alimentare. Già a marzo avevamo, come gruppo consiliare, raccolto il grido d’allarme della Fondazione sottolineando l’importanza del lavoro svolto in questi anni presso l’ospedale di Sestri Levante e per sensibilizzare il Sindaco affinché si facesse interprete dei bisogni dei giovani pazienti e delle famiglie che da tempo avevano un punto di riferimento importante sul territorio. Crediamo che a tutti i livelli occorrano attenzione e programmazione per valorizzare e sostenere pazienti e famiglie attraverso una sanità pubblica capace di essere presente sui territori per dare risposte e attenzione ai bisogni di tutti.

