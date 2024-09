Sestri: lutto nel mondo della pesca, è morto Giancarlo Usai

Lutto nel mondo della Confcooperative- Federcoopesca per la scomparsa del super esperto in materia di assistenza tecnica Giancarlo Usai 86 anni .Responsabile in Regione Liguria nel settore Zootecnica – Pesca dal 2001 e fino a poche settimane fa il dottor Usai si è occupato dei bandi europei e regionali nel settore pesca in particolare nelle marinerie del Levante Ligure. Instancabile Giancarlo Usai ha seguito migliaia di pratiche sia nel corso della sua direzione in Regione che nella collaborazione con la Federcoopesca presieduta da Augusto Comes .I funerali si svolgeranno mercoledì 4 settembre alle ore 12 presso il tempio laico del cimitero di Staglieno a Genova.

