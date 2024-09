Da Udi Levante

Venerdì 6 settembre ore 17, in Sala Bo a Palazzo Fascie a Sestri Levante, in occasione della presentazione del libro I parti della mia vita, del dottor Salvatore Garzarelli, si terrà un dibattito che coinvolge la medicina di genere e le missioni mediche in Africa.

» leggi tutto su www.levantenews.it