A Terre di Luni fervono i preparativi per accogliere l’ultima tappa del Giro della Lunigiana, in programma sabato 7 settembre. La location amegliese è stata infatti scelta come sede dell’arrivo e della premiazione dei futuri campioni del ciclismo. L’approdo della corsa è previsto intorno alle 11:30. Gli atleti taglieranno il traguardo alle porte di Terre di Luni, per poi riunirsi nel grande prato della tenuta, in Via Alta 16, dove alle 12:30 avrà luogo la premiazione dei vincitori, sia della tappa che dell’edizione 2024, e l’assegnazione delle maglie di categoria tra cui le maglie speciali, Combattività e Classifica Stranieri, dedicate a Fondazione Casa Cardinale Maffi Onlus e Luna Blu – Fondazione Aut Aut. A seguire, rinfresco offerto dai padroni di casa.

È il terzo anno consecutivo che Terre di Luni, insieme a Spigas Clienti, sostiene la corsa in qualità di main sponsor. Terre di Luni e Spigas Clienti saranno al fianco del Giro della Lunigiana anche per i prossimi due anni, rinnovando il proprio sostegno fino al traguardo delle cinquanta edizioni della prestigiosa competizione juniores.

L’articolo Terre di Luni si prepara ad accogliere il gran finale del Giro della Lunigiana proviene da Città della Spezia.

