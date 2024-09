Una preghiera al Molo Italia in ricordo di Fily, Yaya e Joseph, tre ragazzi africani che hanno trovato la morte dopo l’arrivo in Italia

Domani, martedì 3 settembre, i ragazzi africani e italiani amici di Fily Keita, il giovane maliano morto in un incidente stradale sulla A12 la scorsa settimana, si riuniranno alle 19 presso il Piccolo Faro in Passeggiata Morin e andranno a fare una preghiera intorno alle 19.30 a metà del Molo Italia prima di arrivare al faro.

“Purtroppo questa preghiera è già stata fatta due anni fa quando è deceduto in mare Yaya Ceesay, ragazzo gambiano di 25 anni. Purtroppo giovedì è mancato Fily: era un volontario della Croce Rossa e un profugo della Caritas. Era un bravissima persona e allora io personalmente con un alto mediatore – fa sapere Simone Quaradenghini – abbiamo deciso e organizzato questa preghiera”. La preghiera ricorderà anche Yaya e Joseph Bebeng, camerunense di 28 anni annegato un mese fa nelle acque di Lerici.

“Questi tre ragazzi hanno rischiato la vita con i barconi per arrivare in Italia e purtroppo sono morti in Italia con il loro spirito di vita. Dio ha voluto così”, conclude Quaradenghini.

