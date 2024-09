Aon Open Challenger, a Valletta Cambiaso prime sfide “calde” e una maxi cena di gala

Genova. Grande successo per la cena di gala della XX edizione dell’Aon Open Challenger – Memorial Giorgio Messina, il torneo internazionale di tennis in corso di svolgimento a Genova, che è andata in scena a Valletta Cambiaso con oltre 650 persone.

Un momento di festa con la partecipazione di tutte le massime autorità cittadine col sindaco Marco Bucci che ha evidenziato l’importanza del torneo che nelle ultime edizioni ha sempre portato a Valletta Cambiaso oltre 25 mila spettatori nel corso della settimana.

