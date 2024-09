Carcare, il sindaco Mirri ribatte alle polemiche: “Fiera del Bestiame un successo, chi accusa è in malafede”

Carcare. Il grande successo dell’Antica Fiera del Bestiame svoltasi lo scorso fine settimana ha lasciato l’amaro in bocca a qualche persona che, evidentemente, sperava nel contrario. Lo dimostrano le odierne parole dei rappresentanti di questa fantomatica associazione Intrabormida Alloisio e De Vecchi quest’ultimo facente parte del gruppo di minoranza “Insieme per Carcare”. In ogni caso, vorremmo dire agli autori del suddetto comunicato, che l’attuala Amministrazione comunale ha compreso benissimo lo spirito della rassegna agricola, e lo dimostra il fatto che avrebbero dovuto partecipare ben 14 aziende in più con oltre 150 capi, ma purtroppo l’epidemia di Blue Tongue, la quale colpisce bovini, ovini e caprini, ha fatto desistere la maggior parte degli allevatori per il timore di contagio”.

Questa la secca risposta del sindaco Rodolfo Mirri alle considerazioni polemiche espresse sull’evento.

