Incidenti sul lavoro: campagna di prevenzione per le falegnamerie

In falegnameria, durante la lavorazione del legno e l’utilizzo delle macchine per la sua lavorazione possono capitare infortuni che in questo settore riguardano spesso le mani. L’Inail ogni anno indennizza circa 70 casi ogni 1000 operatori del settore. “Per questi motivi – si legge in una nota di Confartigianato La Spezia – la ASL ha avviato una campagna di prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle falegnamerie”.

“Le aziende operanti in provincia della Spezia, con dipendenti e/o soci lavoratori, che hanno ricevuto comunicazione da Asl – si legge ancora -, dovranno rispondere ad un questionario entro il 30 settembre, per la verifica degli obblighi in materia di prevenzione infortuni. L’ufficio Sicurezza Confartigianato ricorda che le falegnamerie come tutte le aziende che impiegano personale dipendente o equiparato, devono applicare quanto previsto dal D.lgs. 81/08. I lavoratori devono essere consapevoli dei potenziali rischi, formarsi e prendere le precauzioni necessarie a proteggersi e garantire la sicurezza sul lavoro. L’ufficio Sicurezza Confartigianato sta seguendo le falegnamerie per aiutarle nella compilazione del questionario e nell’adeguamento agli obblighi richiesti”. Confartigianato per tutti gli approfondimenti mette a disposizione il seguente contatto: Enrico Taponecco, tel. 0187.286632-53 / 3714984585, sicurart@confartigianato.laspezia.it

