La Canottieri Velocior Speciale inizia con il giusto colpo di remo

Parte con il colpo di remo giusto la stagione sportiva della Società Canottieri Velocior La Spezia Settore Speciale alla IX edizione della Regata Nazionale Special Olympics di Canottaggio ed indoor Rowing 4 “Trofeo Mauro Morassut” che si è svolta tra Trieste e San Giorgio di Nogaro organizzata dal Comitato Canottaggio Friuli Venezia Giulia presieduto da Daniele Scaini con il coordinamento del Consigliere Walter Tommasini, la collaborazione tecnica della Società Canottieri Triestina Adria del Presidente Claudio Pregara ed il Patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia. Vincente la formula seguita in questi ultimi anni, gare di Indoor Rowing e staffette il sabatomattina sulla Terrazza della Società Triestina dell’Adria 1877 che questo anno per ragioni climatiche a messo a dura prova gli Atleti e la domenica mattina gare di Canottaggio sulla distanza di 500 metri presso la Società San Giorgino a San Giorgio di Nogaro all’interno dei Campionati Regionali del Friuli Venezia Giulia.

Alle gare hanno partecipato oltre 80 Atleti in rappresentanza delle Società Canottieri Velocior La Spezia 1883, Società Canottieri Armida Torino, Società Canottieri San Miniato, Reale Società Canottieri Tevereremo e Società Canottieri Adria Trieste 1877. La Società Canottieri Velocior La Spezia del Presidente Domenico Rollo a conquistato il secondo posto per Società grazie ai risultati conseguiti durante le gare e rispettivamente, nell’Indoor Rowing nei singoli femminili medaglia di Argento per Alessia Bono ed Elisa Mastrini, nelle finali maschili spicca la medaglia d'oro di Francesco Nieri poi Argento per Marco Cardinali, Lorenzo Bonati, bronzo per Leonardo Lancia, Andrea Ciancio. Nelle Staffette 4 per un minuto terzo posto assoluto per Nieri, Ciancio, Cardinali, Pich, buoni piazzamenti per le staffette miste Bono, Bonati, Sortino Riccobaldi e la staffetta Marangone, Mastrini, Cocco.

