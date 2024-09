Laigueglia. Incidente stradale e soccorsi mobilitati nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17, lungo la via Aurelia. Secondo quanto appreso, la conducente di un’auto in transito, avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo, per cause ancora in via di accertamento.

Nella dinamica del sinistro la donna alla guida ha prima sbandato, finendo poi per cappottarsi lungo la carreggiata. Fortunatamente nessun altro mezzo o veicolo è rimasto coinvolto.

