Monterosso: sedicenne si tuffa in mare, grave con Drago al San Martino

E’ successo poco dopo mezzogiorno a Monterosso in località Corone. Un sedicenne, non pratico del luogo e dei fondali, si è tuffato in mare, ma è finito su uno scoglio procurandosi un grave trauma al torace e probabilmente, stordito per l’urto e il dolore, deglutendo acqua. Tratto a riva, il ragazzo è stato soccorso dai militi della locale pubblica assistenza e poi da “India”, l’auto infermierizzata di base a Levanto. Da Genova è decollato l’elicottero Drago dei Vigili del fuoco che ha verricellato il ragazzo a bordo trasportandolo poi in codice giallo al pronto soccorso del policlinico San Martino.

» leggi tutto su www.levantenews.it