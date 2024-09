Pastorino (Linea Condivisa) risponde all’appello di Federparchi: “Serve un sistema di aree protette”

Genova. “In risposta alle cinque richieste avanzate da Federparchi, desidero innanzitutto esprimere il mio pieno sostegno a un approccio che metta la tutela della biodiversità terrestre e marina al centro delle politiche regionali. Le aree protette sono un patrimonio inestimabile della nostra regione, ma negli ultimi anni sono state purtroppo mortificate da tagli nei bilanci, una riduzione del personale qualificato. Questa situazione ha portato alla perdita di finanziamenti, inclusi importanti fondi europei, e ha avuto ripercussioni negative su settori chiave come la green economy e il turismo sostenibile”.

Lo dichiara Gianni Pastorino, Capogruppo di Linea Condivisa in Consiglio Regionale, che aggiunge: “Accolgo con favore la richiesta di Federparchi di concretizzare l’attuazione dell’art. 4 della L.394/91, affinché anche i parchi regionali possano beneficiare di finanziamenti adeguati e partecipare pienamente ai piani strategici triennali. È necessario che la Regione Liguria s’impegni in modo chiaro e deciso, destinando risorse dedicate, stabili e non residuali per la tutela delle aree protette, rafforzando gli Enti Parco con personale qualificato e capace di sviluppare le politiche europee del Green Deal e della Nature Restoration Law. Inoltre occorre riformulare la normativa regionale sulle aree protette, ridando centralità alle realtà locali e includendo i portatori di interessi generali nel processo decisionale.

