Rapallo: brucia canneto a San Pietro; rogo subito circoscritto

Attorno alle 17, a San Pietro di Novella a Rapallo, è divampato un incendio in un canneto. Il rapido intervento dei vigili del fuoco ha permesso di circoscrivere e poi spegnere il rogo evitando che le fiamme minacciassero un vicino immobile. Le cause potrebbero essere colpose, ma sta di fatto che il terreno è riarso e per questo dalla Regione è stato dichiarato il grave stato di pericolosità che vieta l’accensione di fuochi e di gettare mozziconi di sigaretta. E’ auspicabile che i temporali previsti tra domani e giovedì possano spegnere la siccità senza creare disastri.

