Regionali, la rimonta di Piciocchi: vertice del centrodestra per la scelta del candidato presidente

Liguria. Ore convulse nel centrodestra ligure alla ricerca di un candidato per le elezioni regionali. Il profluvio di sondaggi commissionati negli ultimi giorni farebbe supporre che la scelta debba ricadere sul nome più forte, ma alla fine potrebbe prevalere un’altra logica, quella del “quieto vivere” per tenere unita una coalizione già snervata e provata dal terremoto giudiziario ai danni di Giovanni Toti.

Breve riassunto degli ultimi giorni. Dopo la pausa estiva si erano impennate le quotazioni di Ilaria Cavo, ex assessora regionale e deputata di Noi Moderati, figlia politica dell’ex governatore e coordinatrice della sua lista, che riscuoteva soprattutto la simpatia di Fratelli d’Italia (primo partito della coalizione) e non dispiaceva nemmeno a Forza Italia. Tanto che alcuni davano la cosa ormai per fatta. Poi è arrivata la frenata di Edoardo Rixi e Marco Scajola che hanno sollecitato una “scelta condivisa” anche con chi rappresenta gli amministratori civici. Sulla parlamentare arancione – ha esplicitato il sindaco di Imperia in un’intervista a Il Secolo XIX – peserebbe il ruolo di testimone nel processo all’ex governatore. Un altolà che a Toti non è piaciuto affatto: “Niente veti giustizialisti“, è il contenuto di un messaggio recapitato ieri agli alleati.

