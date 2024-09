Regionali, M5s: sui nomi per le liste il check sul casellario giudiziario

Liguria. All’indomani dell’ufficializzazione di Andrea Orlando come candidato del centrosinistra alle prossime elezioni regionali in Liguria, resta ancora da capire quale sarà lo schema delle liste che lo supporteranno oltre a quelle riferite ai partiti. Possibile che oltre alla lista legata al presidente – da non confondersi con il “listino”, abolito durante passata legislatura – se ne possano aggiungere altre due, una più orientata verso il centro e l’altra verso figure civiche del territorio. Tutto dipenderà, però, da come saranno sciolti i nodi Italia Viva e Azione, per cui le trattative proseguono incessanti.

Un quadro di parziale incertezza ma con il Pd, specialmente la segreteria genovese, alle prese già con un sovraffollamento delle liste – moltissimi quelli che vorrebbero mettersi in gioco – e con il secondo partito della coalizione, il M5s, che deve metterle a punto a breve, per forza di cose.

