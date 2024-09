Restyling Nico Sapio, lavori fermi al palo e sgombero forzato della ditta: “A breve ne subentrerà una nuova”

Genova. Il contenzioso era in ballo da tempo, e alla fine il Comune ha deciso di usare il pugno duro: sgombero forzato del consorzio cui erano stati affidati i lavori per la realizzazione del nuovo impianto sportivo Nico Sapio di via dei Reggio, a Pegli, fermi al palo ormai da oltre un anno. E affidamento a una nuova ditta.

La decisione è stata presa con decreto emesso dalla direzione Lavori pubblici del Comune dopo avere ricevuto la disponibilità a subentrare dell’impresa arrivata terza in graduatoria nella gara fatta a suo tempo. Si tratta del Rti Cesag e Crocco Impianti, che ha manifestato interesse e con cui, già nella giornata di mercoledì, è previsto un sopralluogo che servirà a prendere visione dell’immobile e arrivare nel più breve tempo possibile a riprendere le attività di cantiere.

