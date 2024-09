Santo Stefano, incontro dedicato al benessere con Francesco Menconi

Giovedì 12 settembre alle ore 18:30 il Centro sociale “Ruffini” (Auser) di Santo Stefano Magra, in Via Vecchia del Piano, ospiterà un incontro pubblico sul benessere individuale con il dott. Francesco Menconi, un’iniziativa pensata per far comprendere quanto la saluta dipenda anche da noi, da quanto conosciamo e ascoltiamo il nostro corpo e da come armonizziamo la nostra vita alle leggi vitali. L’ingresso è a accesso libero e gratuito. Menconi è operatore in Metodologie Antiaging & Antistress (Certificato presso La Sapienza di Roma Operatore Pnei – Certificato Open Academy of Medicine, Operatore in Biorisonanza ed Epigenetica, Chinesiologo, Personal Trainer – Certificato SnaQ – Personal Trainer Senior II Livello FIPE, Operatore FMS & Barefoot, Docente SnaQ – Centro Sportivo Nazionale).

