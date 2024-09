Scuola, il vescovo di Savona: “Sia luogo in cui sperimentare li gusto di preparare il futuro”

Provincia. “Entro simbolicamente ed in punta di piedi nelle vostre scuole, insieme con voi, giovani e adulti che siete in procinto di dare avvio a nuove esperienze di ricerca e di studio in questo prossimo anno scolastico. Vi riconosco pieni di gioia e di entusiasmo, perché il momento degli inizi è sempre un tempo esaltante e di attesa”. È quanto scrive il vescovo della diocesi di Savona-Noli Calogero Marino in una lettera indirizzata ai dirigenti scolastici della provincia di Savona, al personale docente e non docente, agli studenti e alle loro famiglie.

“L’attesa riguarda ogni sfera della vita: quella spirituale e sentimentale, ad esempio, in cui si aspetta di incontrare l’Amore vero; quella lavorativa, in cui si attende un impiego soddisfacente, che renda merito alle proprie capacità; quella delle relazioni sociali, in cui si auspica di rivedersi con gli amici e con le persone care – prosegue – Ogni aspetto della quotidianità è caratterizzato da un tale senso di sospensione, pieno di curiosità, di emozioni e di passioni, che ci richiama il nostro destino eterno e ci svela l’essenza della nostra umanità”.

