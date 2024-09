Secondo crematorio a Staglieno, il Tar respinge la sospensiva chiesta dagli ambientalisti

Genova. I cantieri per la realizzazione del secondo forno crematorio presso il cimitero di Staglieno vanno avanti. Il Tar Liguria ha respinto la richiesta di sospensiva cautelare presentata dagli ambientalisti, in primis Italia Nostra, nell’ambito del ricorso contro la costruzione dell’impianto. L’udienza del ricorso è fissata al 29 gennaio 2025.

L’impianto, proposto e attenuto in project financing dalla cordata di aziende bergamasche guidate dalla Crezza, è stato fortemente osteggiato da comitati e associazioni come Italia Nostra e Legambiente per motivi legati alla salute pubblica. Il timore è che le emissioni possano essere nocive e la convinzione è che l’impianto esistente, gestito da Socrem, fosse sufficiente a soddisfare le esigenze di cremazione della città di Genova.

