Spezia multato dopo il Cesena, ma nessuna squalifica contro la Cremonese

Nessuna squalifica per la partita contro la Cremonese, ma una nuova multa. È quanto ha stabilito il Giudice Sportivo della Serie B dopo la partita dello scorso week-end tra lo Spezia e il Cesena, vinta dai bianchi nel recupero. La società dei Platek è stata sanzionato con 1500 euro di multa per “avere suoi sostenitori, al 39° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglietta di plastica”, come si legge sul referto. Nessuna sanzione nel parco squadra, invece, che sarà a piena disposizione di D’Angelo per la partita di sabato 15 contro la Cremonese.

