Dal 18 settembre riprendono le attività di Spezia Rugby rivolte ai bambini. “Giocare a rugby è un’avventura piena di giochi e nuovi amici ed è perfetto per i bambini dai 4 anni in su”, spiegano dalla società sportiva.

Per informazioni per le categorie “Under 6” e “Prima mete” è possibile contattare il 345 6110154 (Alberto) o la pagina Instagram di Spezia Rugby.

