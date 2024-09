Toti torna in tv e accusa: “I magistrati hanno tenuto in ostaggio la Liguria. Ora tornerò ad essere un giornalista”

Genova. Prima apparizione in televisione per Giovanni Toti dopo le dimissioni e la fine degli arresti domiciliari. Nello studio di Quarta repubblica, nella stessa Rete4 dove era stato direttore di telegiornale dal 2012 al 2014, l’ex presidente ligure ha annunciato il suo rientro nel mondo dell’informazione come editorialista del Giornale.

“Ora tornerò a fare un po’ il nostro mestiere, mi occuperò di politica da un altro punto di vista. Grazie al direttore Sallusti, ed è un onore, qualche pensiero come questo cercherò di scriverlo sul Giornale che insieme alla tua trasmissione – ha detto rivolgendosi al conduttore Nicola Porro – è stato uno dei pochi fari di libertà, ma lo è dal 1974″. Toti ha poi aggiunto che tornerà in tv a presentare il libro che sta scrivendo.

» leggi tutto su www.ivg.it