Un arco di fuoco devasta la collina a Pietralba: dietro c’è la mano dell’uomo, proseguono indagini e bonifica

C’è la mano dell’uomo dietro all’incendio che ha devastato una parte della collina di Pitelli. I Carabinieri forestali con il Nucleo investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale in queste ore proseguono con indagini serrate per capire se si tratti di origine colposa oppure dolosa. La soluzione sarebbe comunque a un passo. Intanto le operazioni di bonifica sono proseguite anche per la giornata di oggi quando, nei punti più impervi, il canadair ha volato per effettuare nuovi lanci e scongiurare una qualsiasi ripresa del fuoco senza dimenticare l’impegno dei Vigili del fuoco e dei Volontari dell’antincendio boschivo. In queste ore è stato ricostruito nel dettaglio il percorso del rogo. In un primo momento era stato ipotizzato che le fiamme fossero partite dal rimessaggio ma in realtà l’origine è stata localizzata dal versante opposto in una zona dove sono presenti terreni privati. Quindi, il capannone che custodiva imbarcazioni e veicoli poi andato in cenere e diventato il “simbolo” del fumo nero avvistato da più angolazioni della città, diffuso sui social, è la tappa finale di un arco di fuoco, fumo e devastazione.

E’ stato anche definito l’arco temporale degli eventi: le fiamme con tutta probabilità sarebbero partite dalla tarda mattinata di domenica, l’assenza di piogge e il vento hanno fatto il resto provocando la distruzione di circa 15 ettari di terreno boschivo. Il fuoco però non ha divorato solo la natura ma nel suo passaggio ha arso anche discrete quantità di rifiuti abbandonati nel tempo. La ricostruzione dei Forestali supportata anche dall’azione dei Vigili del fuoco hanno permesso di ricostruire in maniera scientifica e oggettiva supportate dalle immagini, acquisite dai Forestali, e fornite da alcuni residenti della zona.

