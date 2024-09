“Un mondo a parte” riprende con le novità hobbisti, scacchi e circolo lettura

Ripartono le attività dello spazio culturale “Un mondo a parte” (Via Carducci 43, La Spezia). Accanto ad un ricco programma di cinema e teatro, le novità del nuovo anno sono tre attività gratuite aperte a tutta la cittadinanza: il gruppo hobbisti, il circolo di lettura e il circolo degli Scacchi. Si parte dal 9 al 13 settembre, dalle 18 alle 19.30, con la settimana del tesseramento per il gruppo hobbisti, che avranno modo di condividere la loro creatività tra maglia, uncinetto e cucito creativi, con la supervisione dell’artista Stefania Martinico. Dal 16 al 20 settembre, invece, si svolgerà la settimana del tesseramento per i circolo di lettura e di scacchi. Dal 23 al 27 settembre innvece si svolgerà la settimana del tesseramento per gli interessati alle proposte cinematografiche e teatrali. “Un mondo a parte è uno spazio per cinema, teatro, spettacoli, concerti, conferenze, letture, laboratori e incontri – spiegano i promotori -. E’ uno spazio di libertà e partecipazione che nasce per dare alla città di La Spezia una nuova componente culturale, rivolto ad un pubblico variegato e di tutte le età”. Per info e prenotazioni chiamare il numero 3207609559 oppure visitare il sito https://unmondoapartesp.blogspot.com/

