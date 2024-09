Una domenica alla scoperta di Bagnone e del suo archivio storico

Prosegue anche nel mese di settembre, a cura di Sigeric, l’iniziativa “Scopri Bagnone”. Primo appuntamento del mese domenica 8 settembre alle ore 11.30, per scoprire il borgo medievale, bandiera arancione del Touring club, e l’importante Museo Archivio della Memoria. Partendo dal Punto informazioni di Bagnone, sotto i portici di Piazza Roma, il percorso condurrà i visitatori in luoghi aperti in via straordinaria, come l’archivio storico comunale, dove un’esperta archivista illustrerà alcuni documenti qui conservati. La visita guidata è a offerta libera. Tutti i tour, le escursioni e le esperienze sono a partenza garantita, ma per questioni organizzative, necessitano di prenotazione con almeno 48 ore di anticipo, riferendosi ai seguenti contatti:

info@sigeric.it

+39 331 8866241

+39 366 3712808

Tutti gli appuntamenti sono sul sito www.sigeric.it. Oltre ai contatti forniti, sarà possibile richiedere informazioni o prenotarsi anche presso il Punto informazioni e accoglienza turistica del Comune di Bagnone, situato sotto i portici di Piazza Roma.

