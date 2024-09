Vela, assegnati a Genova i titoli italiani giovanili Techno 293, iQFOiL e Optimist

Genova. Ultimo giorno per i Campionati Italiani delle classi in Singolo Kinder Joy of moving di Genova, parte del palinsesto di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, e organizzati dal Comitato Circoli Genovesi, del quale fanno parte: il Club Nautico Bogliasco, l’Unione Sportiva Ecologica Ciappelletta, il Dinghy Snipe Club, il Circolo Nautico Sturla, l’Unione Sportiva Quarto, il Centro Velico Interforze, il Circolo Nautico Il Mandraccio, il Circolo Nautico “Il Pontile”, il Club Vela Sori e il Circolo Vele Vernazzolesi.

Il Comitato può contare inoltre sulla collaborazione della Lega Navale Italiana di Genova Sestri, del Club Nautico Andora, della Lega Navale Italiana di Genova e del Circolo Nautico Ugo Costaguta di Voltri, il tutto sotto la regia del Comitato I Zona (Liguria) della Federazione Italiana Vela.

