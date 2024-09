A Beverino ritorna la Festa dei patrioti di Fratelli d’Italia: tre giorni di dibattiti, anche in vista delle elezioni regionali. Tra gli ospiti anche La Russa e Santanchè

Tre giorni di dibattiti politici di carattere locale, regionale e nazionale andranno in scena nel fine settimana a Beverino per la seconda Festa dei patrioti, la festa regionale di Fratelli d’Italia che già lo scorso anno si era svolta nel borgo della Val Graveglia. Dal presidente del Senato Ignazio La Russa al ministro Santanché, passando per il responsabile nazionale dell’organizzazione Giovanni Donzelli e per il capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo Carlo Fidanza, saranno molti gli ospiti che calcheranno il palco di Beverino.

L’evento, che prevede anche cene a base di piatti di terra e di mare e musica dal vivo, si svolgerà dalle 18 alle 24 di venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 settembre nel centro polivalente di Via Val IV Zona e vedrà protagonisti, oltre agli esponenti politici locali, regionali e nazionali del partito di Giorgia Meloni, anche quelli di altre forze politiche del centrodestra riempiendo di significato l’appuntamento anche in vista delle prossime elezioni regionali e in particolare della scelta del candidato presidente della coalizione.

La presentazione delle iniziative è avvenuta questa mattina alla Spezia, alla presenza del coordinatore provinciale Davide Parodi, dell’onorevole Maria Grazia Frijia, dell’assessore di Riccò del Golfo Alberto Loi e dell’assessore di Beverino Denise Gianardi, tutti membri della dirigenza provinciale di Fratelli d’Italia, mentre il coordinatore regionale Matteo Rosso ha portato il suo saluto in collegamento telefonico.

Parodi si è detto molto soddisfatto per l’opportunità colta dalla federazione spezzina di Fratelli d’Italia di portare una realtà come Beverino al centro della politica regionale con temi di carattere nazionale e spunti di discussione per la ricerca della conferma al governo della Regione.

Tra le novità annunciate, ma non svelate, anche alcune attività legate all’intelligenza artificiale.

“Questa festa è sempre di più il simbolo del partito ligure e siamo riusciti a creare un evento che è diventato un esempio anche per altri coordinamenti provinciali a livello nazionale”, hanno spiegato i meloniani.

“Siamo spinti da una forte motivazione – ha dichiarato Frijia – e ritorniamo volentieri in un luogo che ha portato bene a Fratelli d’Italia. La scelta di Beverino non è casuale, ma vuole significare l’attenzione che il nostro partito ha anche nei confronti dei territori dell’entroterra e dei Comuni più piccoli, che troppo spesso di sentono abbandonati a loro stessi. Inoltre l’area attrezzata che abbiamo a disposizione è davvero ideale per un evento di questa portata. Nel corso delle tre giornate di dibattiti ci aspettiamo emergano notizie interessanti in vista delle prossime elezioni regionali e non nascondo l’orgoglio per la possibilità di ospitare tanti esponenti nazionali nel nostro territorio”.

