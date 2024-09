Allerta arancione: nel centro-ponente da mezzanotte alle 13

Da Arpal Liguria

Allerta arancione per temporali dalle 00 alle 13, di domani, giovedì 5 settembre, sul centro-ponente (A-B-D): attenzione alle precipitazioni e alle raffiche di downburst. In giallo dalle 21 di oggi alle 15 di domani il resto della regione.

Le ultime uscite modellistiche riportano un maggiore ingresso della ventilazione meridionale, che sospinge la convergenza verso la terraferma con conseguenti accumuli e persistenza più accentuati rispetto alle valutazioni della mattinata, che rimangono valide per la descrizione dell’evoluzione prevista.

L’allerta arancione è il massimo grado per i temporali, che potranno manifestarsi anche con intense raffiche di downburst.

Questo il nuovo Avviso meteorologico emesso nel pomeriggio.

