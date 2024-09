Autostrade nel caos, ancora un camion in fiamme: chiusa la A26 tra Masone e Ovada

Genova. Un altro camion in fiamme e ancora disagi sulle autostrade intorno a Genova. Poco dopo le ore 17.00, sulla A26 è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Masone ed Ovada in direzione Gravellona Toce, a causa dell’incendio di un mezzo pesante in galleria all’altezza del km 16,9.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione di tronco di Genova di Autostrade per l’Italia. Il camion trasportava materiale plastico. L’autista è rimasto illeso.

» leggi tutto su www.genova24.it