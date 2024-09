Autunno sui sentieri, rischio temporali improvvisi e fulmini: i consigli del Soccorso Alpino per proteggersi

Genova. L’autunno sembra essere ormai in procinto di arrivare, portando con sé il desiderato crollo delle temperature e soprattutto le piogge. Che in questo periodo dell’anno, e anche alla luce dei cambiamenti climatici, possono arrivare repentine e violente, cogliendo di sorpresa anche chi decide di sfruttare le giornate agostane per una passeggiata nei boschi o sulle alture.

Al rischio di mettersi in cammino con abbigliamento o calzature inadatte – corso da molti escursionisti che prendono alla leggera i sentieri liguri, nonostante le raccomandazioni, e che magari vi si avventurano in ciabatte – si aggiunge quindi quello rappresentato dai temporali. Ed è proprio per prevenire eventuali incidenti, legati in particolare ai fulmini, che il Soccorso Alpino ha diffuso una piccolo “vademecum” con i consigli da seguire per passeggiare in sicurezza nella natura. Indicazioni che possono rivelarsi utili anche in Liguria, dove a settembre tanti sentieri sono presi d’assalto per godersi le bellezze naturalistiche dell’entroterra grazie alle temperature più miti.

