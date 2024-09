Questa sera a Camogli, alle 21.00 circa in via Jacopo Ruffini, i militi della Croce Verde di Recco hanno soccorso un quindicenne affetto da intossicazione etilica. L’adolescente è stato trasportato in codice giallo, poi derubricato in verde, al pronto soccorso di Lavagna. Del fatto sono stati informati i carabinieri che cercheranno di capire dove o chi abbia procurato l’alcol al minorenne.

» leggi tutto su www.levantenews.it