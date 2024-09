Caos tir a Stella: ecco i movieri per regolare il traffico lungo la Statale 334 del Sassello

Stella. Da ieri sera (3 agosto) ci sono i movieri per evitare disagi al traffico lungo la strada interessata dal cantiere e far rispettare il divieto di transito ai mezzi pesanti dopo i numerosi casi di tir costretti a fare manovra per tornare indietro e la conseguente chiusura della strada.

“In questi giorni come comunità abbiamo subito innumerevoli disagi alla circolazione sulla SS334 causati dal cantiere al km 7+400 – spiega il sindaco Andrea Castellini, che prosegue elencando gli episodi di disagio venutisi a creare. – Per fare un breve excursus, dal 26 agosto al 15 settembre il traffico pesante dell’area è stato tutto dirottato sulla Sp2 di Ellera a causa di un tratto di cantiere che non permette il transito, in alcun modo, dei bisonti gommati sulla SS334”.

» leggi tutto su www.ivg.it