Cavi: ferito al cranio rifiuta il ricovero, indagini in corso

Ormai le liti, le risse (se coinv0lgono tre o più persone) e i “dissidi”, sono all’ordine del giorno e non fanno neppure più notizia, anche perché difficilmente vengono rese pubbliche, spiegandone i motivi (in genere droga, alcol, bullismo) per prevenirle, capire i luoghi dove maturano e trovare, quando possibile, rimedi. La cronaca della scorsa notte tuttavia registra un ferito questa mattina alle 4 circa in via Cigno a Cavi di Lavagna. A soccorre la persona con un trauma cranico, è stata la Croce verde di Lavagna. Il giovane (di cui si ignorano le generalità) pur giudicato in codice giallo, ha rifiutato il ricovero. Naturalmente su questo e altri episodi indagano i carabinieri.

