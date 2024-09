Genoa, Zangrillo a Telenord: “777 ancora proprietari, dobbiamo avere il coraggio di rivisitare le nostre aspettative”

Genova. Il presidente del Genoa Antonio Zangrillo ha parlato ieri sera a Telenord nella trasmissione We are Genoa. Proprio ieri la società aveva in programma un cda che ha visto Zangrillo stesso chiedere delucidazioni al rappresentante dei 777 Steven Pasko su come stiano davvero le cose: “Gli ho chiesto quale fosse la situazione e soprattutto se il Genoa è ancora di proprietà dei 777. La risposta è stata perentoria e assolutamente affermativa” ha detto il presidente.

Tuttavia Zangrillo ha anche sottolineato, con onestà, che il Genoa “deve navigare in un contesto che non è quello proposto 3 anni fa dai 777 con grandi proclami all’americana e Josh Wander che agitava il pugno sotto la Nord e prometteva la Uefa: questa è storia. Dobbiamo avere il coraggio di rivisitare le nostre aspettative, essere sinceri e coerenti. Quindi, come lo scorso anno avevo detto che l’obiettivo era una salvezza tranquilla, non posso che ribadire l’obiettivo per quest’anno”.

