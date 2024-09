“Troviamo di tutto nella nostra memoria: è una specie di farmacia, di laboratorio chimico, dove si mettono le mani a caso, ora su una droga calmante, ora su un veleno pericoloso.” estrapolo liberamente dal ben noto capolavoro di Marcel Proust “Alla ricerca del tempo perduto”. Al riguardo mi piace ricordare un’allegoria dell’amico Gershom Freeman che, mi sembra, rappresenti plasticamente non tanto la memoria, quanto l’azione del ricordare, tanto intimamente connessa alla prima che, nella citazione proustiana, si riconosce nel “mettere le mani a caso”. Gershom descrive la memoria come un vasto mare che ci abita nel quale, con tragica similitudine ecologica, confluiscono gli avvenimenti, consapevolmente e inconsapevolmente vissuti, come da innumerevoli corsi d’acqua che si confondono nel loro risiedere e costituire le acque marine. In perenne movimento in superficie, le onde, più statico nelle profondità, il mare della memoria si insala del nostro procedere esistenziale conservando e trasformando ogni avvenimento in ricordo possibile, droga calmante o veleno pericoloso dipende da come viene presentificato. Ecco lo sviluppo dell’allegoria: il ricordare è spesso come gettare una rete nel mare per poi estrarla e osservare il pescato; intanto non tutto ciò che è nell’acqua ne sortisce e molto di quello che sfugge alle maglie delle reti avrebbe potuto modificare la nostra “pesca mnestica”, ma, aspetto altrettanto significativo, l’osservazione delle prede si organizza nella forma delle maglie del mezzo utilizzato. Insomma, tra quanto è “caduto” nel fiume dell’accadere, ovviamente nel passato, e quello che osserviamo nella rete del “pescato presente”, diviene difficile affermare la possibilità di una sovrapposizione da “copia-incolla”. Più interessante, anche se molto più complesso, sarebbe comprendere l’anima del pescatore comparando costanti e variazioni, sempre che sia di fatto possibile.

Il tema della memoria, che tanto ha occupato il pensiero filosofico dalle origini greche a oggi, assume un particolare aspetto se collocato nelle possibilità di una rete altrettanto complessa di quella utilizzata nella sua allegoria dall’amico Gershom, mi riferisco, evidentemente, alla rete del web. La capillare diffusione e il sistematico impiego della “memoria artificiale” ha collettivizzato quella individuale sia inghiottendo e metabolizzando ogni “deposito” personale nel mare magnum della rete, sia garantendo alla pesca di ogni singolo l’accesso a banchi di pesci illimitati nel tempo, nello spazio e nelle coscienze. Paradossalmente, è proprio l’avvertimento della propria caducità e dell’effimero che abita il nostro tempo privato e ogni avvenimento che produce il tentativo di eternare, noi e il ricordo di noi, attraverso la partecipazione all’illimitato deposito permanente della rete, mentre ciò che effettivamente si ottiene è, per dirla con Gershom, “[…] il bisogno di durare diventando memoria nel web ti annichilisce in un presentismo fugace nel quale sei già uno degli infiniti ieri”. Se poi sviluppiamo una personale considerazione dell’allegoria gershomiana, ci rendiamo subito conto che la forma delle maglie della “rete virtuale” non ci rivela più nulla del pescatore, ma omogenizza il ricordo in una struttura universale che, ancor più definitivamente, porta all’estinzione esistenziale e intima del soggetto proprio nel momento in cui la sua auto gratificazione si innalza mentre osserva immagini di sé fluttuare tra le onde del web. Ancor più tragico è comprendere che la scelta della forma delle maglie non è nemmeno rinviabile alla volontà di un artigiano, ma è affidata all’anonima indeliberante competenza di un algoritmo.

