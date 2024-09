Regionali, le grandi manovre del centrodestra in fibrillazione. Meloni: “Presto il candidato”

Genova. “In Liguria, dopo l’ottimo lavoro di rilancio della Regione portato avanti dal centrodestra, stiamo individuando una candidatura capace di dare continuità alla crescita della Regione. E sono molto serena che ci arriveremo presto“. La premier Giorgia Meloni, nella relazione introduttiva all’esecutivo di Fratelli d’Italia, non annuncia scadenze. E dichiara una “serenità” che sembra tutto il contrario rispetto al clima che regna in queste ore tra gli esponenti locali della coalizione, indaffarati a spingere questo o quel profilo, in qualche caso per autopromuoversi, ma molto più spesso per allontanare da sé l’amaro calice di una competizione che in tanti avvertono come incerta e rischiosa.

Risulta confermato per venerdì pomeriggio un vertice a Genova, sollecitato dal sindaco di Imperia Claudio Scajola, che dovrebbe vedere riuniti al tavolo dirigenti regionali e nazionali per tentare di risolvere l’impasse. Ma molti rimangono scettici, anche perché a quel conciliabolo probabilmente non parteciperanno tutti coloro che ne avrebbero titolo. “Secondo me per un po’ di giorni non avremo novità – spiega una fonte di partito -. Alla gente non gliene importa niente, sono appena tornati dalle vacanze”.

