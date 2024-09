Regionali, si insiste sul campo largo: Italia Viva e Azione in Liguria possono valere il 7%

Genova. Se la partita per la definizione del candidato del centrosinistra alle regionali era parsa difficile, di fatto per ufficializzare Andrea Orlando c’è voluta tutta l’estate (e il suo nome era in ballo da gennaio), quella per dare forma al campo largo, in Liguria, non è di certo un gioco da ragazzi.

Il nodo continua a essere l’inclusione di Italia Viva e di Azione all’interno della coalizione con il partito di Calenda, al momento, più vicino a sciogliere le riserve anche a livello nazionale – oggi c’è stata una riunione dei parlamentari sul tema e i riscontri sono positivi – mentre la convivenza tra Renzi, M5s e Rossoverdi sembra molto più innaturale.

